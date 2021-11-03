Санкт-Петербург, , 09:38 — REGNUM Режим нерабочих дней в Петербурге может быть продлён и после 7 ноября, но только для госслужащих и бюджетников. Запрет на работу непродовольственной торговли, сферы услуг и общепита может быть снят, однако сразу станет обязательным предъявление посетителями QR-кодов.

Самоизоляция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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«Окончательного решения на этот счет пока нет. Но пока что ситуация развивается не самым благополучным образом. Поэтому с очень высокой долей вероятности придется задействовать именно такой сценарий», — рассказал «Комсомольской правде» информированный источник.

Причиной подобных решений может стать продолжение роста заболеваемости COVID-19, несмотря на режим нерабочих дней и частичный локдаун, а также невысокие темпы вакцинации, которые по-прежнему не дают возможность сформировать в городе коллективный иммунитет.

Предполагается, что выходные дни продолжатся у госслужащих и бюджетников, а коммерческим компаниям будет рекомендован удалённый режим работы. Также продлят самоизоляцию для невакцинированных людей старше 60 лет. Доступ по QR-коду будет введен в общепит, развлекательные учреждения и сферу услуг, не дожидаясь 1 декабря, как предусмотрено действующей редакцией антиковидного постановления Смольного.

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Напомним, за 1 ноября в Петербурге выявили 3066 новых носителей коронавируса, выписали 3134 человека. Скончались от ковида за сутки 83 пациента.

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