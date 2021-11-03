Баку, 3 ноября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 2 ноября выявили 2178 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 11 889 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 534 748 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 497 363 человека, в том числе 2010 — за последние сутки. Под наблюдением медиков 30 253 носителя коронавируса.

Всего в стране скончались 7132 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе 31 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1200 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 7 161 тестов. Выздоровевшими медики признали 1174 человека. Скончались 27 пациентов с диагнозом COVID-19.