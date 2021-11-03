Москва, , 09:22 — REGNUM В провале грунта на Краснопресненской набережной в Москве на площади в 1,2 тыс. кв. м., возле Сити экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») видит знак и прогнозирует новые «апокалиптические» провалы.

Москва-Сити Александра Просвирникова © ИА REGNUM

«Уточню — «Москва-Сити», как ничто лучше олицетворяет понятие «Золотой Телец», — отметил Лысаков в телеграм-канале.

Он также напомнил, что в двух шагах от происшествия на Краснопресненской набережной находится здание правительства РФ.

«Если рассуждать в рамках логики и символики фантастических фильмов про апокалипсис, то следующие места обрушения могут быть в районе Тверской, 13 (мэрия Москвы), на улице Охотный Ряд (Госдума) и на Старой площади (АП), либо Кремлёвской набережной», — рассуждает Лысаков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на Краснопресненской набережной провалился грунт. Длина ямы достигла 30 м, ширина — 20 м. На место происшествия прибыли правоохранители и экстренные службы. Пострадавших в результате инцидента не было.

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