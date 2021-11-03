Москва, , 09:21 — REGNUM Первая в истории современной России миссия на Луну может отправиться весной или летом 2022 года. Окончательное решение по срокам запуска миссии «Луна-25» будет принято в марте-апреле следующего года. Об этом 3 ноября сообщил заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

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Он пояснил, что к этому времени будет достигнуто «полное понимание по результатам всех наземных отработок космического аппарата».

Митрофанов добавил, что с точки зрения баллистических требований ближайшей датой отправки на естественный спутник Земли межпланетной автоматической станции «Луна-25» может стать 25 мая 2022 года. Также, по его словам, хорошие баллистические условия сохранятся до июля 2022 года.

«Я думаю, что, скорее всего, дата запуска будет где-то в середине между маем и июлем следующего года», — сказал в беседе в ТАСС учёный.

Как сообщало ИА REGNUM, автоматическая станция «Луна-25» станет первым отечественным аппаратом в современной России для исследования Луны, также в 2024 году должна быть запущена станция «Луна-26», в 2025 году — «Луна-27» и в 2027—2028 годах — «Луна-28».

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Ранее планировалось, что старт состоится в пусковое окно — оптимальный период времени для запуска космического аппарата — с 1 по 30 октября 2021 года. Однако из-за необходимости дополнительных проверок приборов, агрегатов и двигательной установки «Луны-25» запуск было решено перенести на май 2022 года.

В октябре 2021 года генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что запуск российской автоматической станции «Луна-25» намечен на июль следующего года.