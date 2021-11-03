Севилья, Испания, 3 ноября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Французский «Лилль» одержал победу над испанской «Севильей» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает ИА REGNUM.

Losc.fr «Лилль»

На 15-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Севильи» Лукас Окампос. «Лилль» смог отыграться и вырвать победу благодаря голам нападающего Джонатана Дэвида (43) и хавбека Нанитамо Иконе (51).

На сегодняшний день «Лилль» занимает второе место в группе G, в активе команды пять очков. «Севилья» идёт на четвёртом месте с тремя очками.

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