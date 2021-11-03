Самара, , 09:24 — REGNUM Тело мужчины обнаружили в реке Волга в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

Лодка

Сообщается, что 2 ноября спасатели Самары получили информацию о том, что у берега реки Волга в ста метрах от причала на спуске Л. Шмидта было обнаружено маломерное плавсредство с работающим подвесным мотором. При этом на его борту людей не оказалось.

При осмотре этой лодки, за ее кормой сотрудники спасательной службы обнаружили тело мужчины. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре в реке обнаружили тело женщины.