Новосибирск, , 09:19 — REGNUM Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов проконтролировал работу мобильных прививочных пунктов в ТРЦ «Мега», где открыты два пункта вакцинации против COVID-19. Об этом сообщило региональное правительство.

В пункте вакцинации против COVID-19 в Новосибирске Правительство Новосибирской области

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Отметим, что за последние выходные против коронавируса привито более 24 тысяч человек (в общей сложности I и II компонентом), 1 ноября — почти 16 тысяч человек (I и II компонентом). Всего первым компонентом вакцинированы 939 916 новосибирцев, завершенный курс вакцинации имеют 816 288 человек.

Министр здравоохранения Константин Хальзов отметил хорошую организацию работы обоих пунктов и подчеркнул, что нерабочие дни объявлены, в том числе для того, чтобы жители России могли вакцинироваться. Большой поток желающих свидетельствует о том, что граждане активно и ответственно пользуются этой возможностью.

«Для нас очень важно сохранить тот темп вакцинации, который мы нарастили в последнее время. Вся система здравоохранения в эту неделю работает в обычном режиме. Особенно для нас важны мобильные пункты, которые находятся в торговых центрах, где мы видим большой поток желающих. Все пункты вакцинации в поликлиниках тоже открыты, и мобильные бригады выезжают на предприятия, которые продолжают работу в эти дни», — подчеркнул Константин Хальзов.

По официальным данным, в Новосибирской области остаток «Спутника лайт» по состоянию на 2 ноября — более 16 тысяч доз. Регион уже обратился в министерство здравоохранения России с просьбой о дополнительных поставках этого препарата.