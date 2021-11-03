Ярославль, , 09:16 — REGNUM По итогам восьми месяцев 2021 года позитивная динамика развития экспортной торговли Ярославской области наблюдается в 26 из 30 основных зарубежных рынков. Развитию транснационального делового сотрудничества способствует реализация национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«Увеличение объема экспортной отгрузки и расширение экспортной географии является приоритетной задачей повышения стабильности экономики региона. Проводится системная работа по вовлечению регионального бизнеса в экспортную деятельность, расширению деловых контактов с торговыми представительствами и федеральными институтами поддержки экспорта. В Центре экспорта малые и средние предприятия могут получить широкий спектр услуг от консультаций и экспертизы экспортных контрактов до индивидуальных стратегий продвижения на внешние рынки», — пояснил и.о. заместителя председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Общий объем экспорта Ярославской области в январе—августе составил $676,4 млн, что на 14,4% выше показателя аналогичного периода в прошлом году. Экспорт продукции за указанный период осуществлялся не менее чем в 83 страны мира. В 26 из 30 основных направлений зафиксирован рост объема отгрузки от 13% в Нидерланды до 707% во Вьетнам. Основными экспортируемыми товарами Ярославской области являются технический углерод, продукция двигателестроения, шины, масла и смазки, сборные конструкции, бумага и электрооборудование.

«Для преодоления ограничений внутреннего спроса необходимо выходить на экспорт: в связи с изменением внешней конъюнктуры поставки за границу действительно стали выгодными. И представленный на президиуме Совета национальный проект является одним из важнейших элементов экономической политики правительства», — подчеркнул Генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

Напомним, национальный проект «Международная кооперация и экспорт» на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. Благодаря поддержке экспортеров в рамках нацпроекта поставлять свои товары за рубеж становится проще и для небольших предприятий.