Вильярреаль, Испания, , 09:14 — REGNUM Испанский «Вильярреал» одержал победу над швейцарским «Янг Бойз» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает ИА REGNUM.

«Вильярреал» Андрей Пронин © ИА REGNUM

В составе «Вильярреала» голы забили полузащитник Этьен Капу на 36-й минуте и нападающий Арно Груневелд на 89-й.

На сегодняшний день «Вильярреал» занимает второе место в группе F, в активе команды семь очков. «Янг Бойз» идёт на четвёртом месте с тремя очками.

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