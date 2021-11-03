Тайбэй, 3 ноября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Онлайн-мероприятие по продвижению среди инсайдеров индустрии культуры и туризма по обе стороны Тайваньского пролива прошло 2 ноября на Тайване в интересах содействия дальнейшему сотрудничеству в двух сектора, сообщает 3 ноября агентство Синьхуа.

Тайвань

Мероприятие было частью рекламного проекта, запущенного базирующейся на материке Ассоциацией по туристическому обмену через Тайваньский пролив, с целью ознакомления туристических агентств Тайваня с новейшими туристическими достопримечательностями, маршрутами путешествий и изменениями в политике на материке.

«Мы надеемся, что запуск проекта по продвижению в этом году побудит представителей отрасли по обе стороны пролива работать вместе и откроет новые перспективы для культурных и туристических обменов и сотрудничества через пролив», — сказал глава ассоциации Чжан Сюй, выступая на мероприятии в Пекине по видеосвязи.

Председатель Тайваньской ассоциации туристических обменов в Тайбэе Лай Се-джен сказала, что проект продвижения построил мост для обмена между инсайдерами индустрии туризма через пролив. Отметив, что туризм приносит пользу людям по ту сторону пролива, Лай выразила надежду на скорейшее восстановление туризма по ту сторону пролива после последствий пандемии COVID-19.