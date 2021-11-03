Онлайн-мероприятие по продвижению туризма с КНР прошло на Тайване
Тайбэй, 3 ноября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Онлайн-мероприятие по продвижению среди инсайдеров индустрии культуры и туризма по обе стороны Тайваньского пролива прошло 2 ноября на Тайване в интересах содействия дальнейшему сотрудничеству в двух сектора, сообщает 3 ноября агентство Синьхуа.
Мероприятие было частью рекламного проекта, запущенного базирующейся на материке Ассоциацией по туристическому обмену через Тайваньский пролив, с целью ознакомления туристических агентств Тайваня с новейшими туристическими достопримечательностями, маршрутами путешествий и изменениями в политике на материке.
Председатель Тайваньской ассоциации туристических обменов в Тайбэе Лай Се-джен сказала, что проект продвижения построил мост для обмена между инсайдерами индустрии туризма через пролив. Отметив, что туризм приносит пользу людям по ту сторону пролива, Лай выразила надежду на скорейшее восстановление туризма по ту сторону пролива после последствий пандемии COVID-19.