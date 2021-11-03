Нижний Новгород, 3 ноября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Проводится проверка информации об условиях содержания в аэропорту Нижнего Новгорода пассажиров, которые следовали в Москву, но были перенаправлены на запасной аэродром из-за тумана в столице. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

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Уточняется, что более 30 рейсов не смогли приземлиться в аэропортах Москвы из-за тумана и были перенаправлены на запасной аэродром, которым стал международный аэропорт «Стригино» (Чкалов) в Нижнем Новгороде.

Также следователи проверят информацию о том, что на борту самолета Краснодар — Москва одному из детей стало плохо.

«Пассажиры самолета ожидали вылета из Нижнего Новгорода более 7 часов, при этом аэропорт не смог предоставить трап, что сделало невозможной передачу еды на борт или высадку пассажиров», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне международный аэропорт Нижнего Новгорода принял на запасной аэродром 40 рейсов 12 авиакомпаний, которые направлялись в столицу из городов России и стран ближнего зарубежья. На бортах воздушных судов находилось около 5 тыс. пассажиров. Количество прибывших самолетов превысило нормативную пропускную способность аэропорта. Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количество воздушных судов.

До настоящего момента почти все застрявшие в Нижнем Новгороде самолеты вылетели по месту назначения. Планируется, что до 11:00 мск 3 ноября вылетят в Москву рейсы из Читы и Тюмени.

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