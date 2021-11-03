Москва, , 09:13 — REGNUM На юго-востоке Москве сетевой магазин «Магнит» опечатан после проверки Роспотребнадзора, сообщает 3 ноября столичный оперативный штаб.

Закрыто (сс) Jaysin Trevino

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У торгового предприятия, работавшего на улице Скрябина, обнаружены многочисленные нарушения профилактики COVID-19. В частности, не соблюдалось социальное дистанцирование, работали сотрудники без вакцинации от коронавирусной инфекции, а также не проводилась дезинфекция.

Теперь юридическому лицу по решению суда грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.