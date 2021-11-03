Томск, 3 ноября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Томске перед судом предстанут пять местных жителей за организацию занятия проституцией. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области.

Цитата из видео УМВД по Томской области В Томске прикрыли шесть притонов

По данным ведомства, обвиняемая 1993 года рождения со знакомыми в возрасте 22−30 лет с 2016 по 2021 годы организовали в шести квартирах притоны, где клиентам оказывались услуги интимного характера. К организации проституцией они привлекли 10 девушек, отдавая им 40% от прибыли.

«Фигуранты разработали для «жриц любви» нормы и правила поведения, а также санкции в виде денежных штрафов за их нарушение. Притоны рекламировались в интернете как массажные салоны, была организована предварительная запись клиентов», — отметили в ведомстве.

В ходе обысков в притонах сотрудники полиции нашли 400 тыс. рублей, медицинские препараты и средства для контрацепции, тесты для определения ВИЧ и беременности, эротическое бельё и аксессуары и так далее. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.