Якутск, , 09:11 — REGNUM В ковидных госпиталях Якутии 173 пациента с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии, 38 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Увеличилось количество якутян среднего возраста, у которых коронавирус протекает с осложнениями, сообщила 3 ноября на брифинге заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

Палата для больных COVID-19 Александр Куликов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Читайте также: В Якутии продлят нерабочие дни, если количество привитых не достигнет плана

«Сегодня у нас в тяжелом состоянии находятся очень большое количество — 173 жителя республики, из них на аппарате ИВЛ — 38 человек. В основном это люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями и невакцинированные», — сказала вице-премьер республики.

За сутки заразились COVID-19 292 якутянина. Напряжённая обстановка по заболеваемости коронавирусом сохраняется в Абыйском, Амгинском, Жиганском, Мегино-Кангаласском, Намском, Оленёкском, и Усть-Алданском районах. В Амгинский район направлена группа минздрава республики в связи с ростом выявленных случаев COVID-19 за последние три недели.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия продолжит жить в режиме строгих ограничений по COVID-19 до тех пор, пока не привьются 70% взрослых жителей региона. Об этом сообщила 2 ноября главврач медцентра Якутска Римма Яковлева.