Куньмин, Китай, 3 ноября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Лондонский производитель элитных спиртных напитков Diageo начал строительство своего первого завода по производству солодового виски в Китае, сообщает 3 ноября агентство Синьхуа.

stevepb Виски

С запланированными инвестициями в размере $75 млн проект стартовал 2 ноября в уезде Эръюань провинции Юньнань на юго-западе Китая. Китай является крупнейшим в мире рынком алкогольных напитков. Спрос на виски быстро растет среди потребителей среднего класса, стремящихся узнать больше и насладиться прекрасным виски, что побудило компанию открыть здесь винокурню, сказал президент Diageo Asia Pacific and Global Travel Сэм Фишер.

Расположенный на высоте более 2100 метров, участок винокурни площадью 66 000 квадратных метров был выбран из-за его мягкого климата и доступа к природной родниковой воде.

«Природные окрестности и ландшафт Эръюани позволят нам производить односолодовый виски мирового класса китайского производства, который поразит воображение любителей виски премиум-класса в Китае», — добавил Фишер.

На сайте будет представлен интерактивный центр для посетителей, который привлечет любителей виски и будет способствовать развитию местной индустрии культурного туризма. Также в проекте будут внедрены возобновляемые и чистые технологии.