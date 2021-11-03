Москва, 3 ноября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ — ВНИИТФ) создают снаряд, предназначенный для борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами и авиабомбами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатнет.

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Согласно описанию изобретения, снаряд был запатентован в октябре текущего года. При его использовании для борьбы с беспилотниками и авиабомбами элементы боеприпаса образуют режущую сеть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ располагают более чем двумя тысячами беспилотников различных типов.

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