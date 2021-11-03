Ульяновск, 3 ноября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Ульяновской области 20-летнего парня подозревают в незаконном оформлении кредита на 18-летнего друга. Об этом сообщает УМВД по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гаджет

Разбирательства начались после обращения правоохранителям 18-летнего жителя Димитровграда по факту хищения денег и имущества. По предварительным данным, потерпевший попросил друга оформить кредит через интернет-приложение, после чего получил на свой счёт 4 тыс. рублей.

«Тогда приятель предложил продать его старенький гаджет. Через несколько дней пострадавший обнаружил пропажу средств со счёта и дополнительно оформленный кредит на 14 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Со слов 20-летнего подозреваемого, которые приводят в полиции, он воспользовался доверчивостью друга и оформил на него ещё один кредит, переведя средства себе, а гаджет сбыл в комиссионном магазине.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража») и ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жертвой афериста стала жительница Ундоры Ульяновской области, которая опубликовала в интернете объявление о продаже дачи. Но после общения с аферистом она лишилась 300 тыс. рублей сбережений.

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