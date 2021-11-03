Москва, , 09:06 — REGNUM В Москве минувшей ночью автомобиль каршеринга протаранил сломавшийся автомобиль «Тойота», сообщает 3 ноября пресс-служба столичного управления ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тойота» стояла на четвёртой полосе движения на 60-м километре внешней стороны МКАД. 62-летний водитель иномарки находился на дороге у передней части автомобиля. В аварии мужчина получил травмы, от которых скончался на месте. Пострадали также два ребёнка, находившиеся в салоне «Тойоты» — шестилетняя девочка и 12-летний мальчик. Их доставили в медучреждение.

В пресс-службе уточнили, что водитель автомобиля каршеринга был трезв, что подтвердило проведённое медицинское освидетельствование.