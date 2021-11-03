Екатеринбург, 3 ноября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге рекультивацию Широкореченского полигона завершат к 2023 году. Такая информация появилась на сайте администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по рекультивации полигона ТБО

Площадка для складирования и хранения мусора находилась на полигоне с 1965 по 2015 год. Спустя несколько лет после ее выведения из эксплуатации власти разработали проектную документацию и провели конкурс для определения подрядчика. Проект получил федеральное софинансирование по нацпроекту «Экология» в размере 490 миллионов рублей.

В рамках реализации проекта применят специальную технологию. На начальном этапе территория полигона будет покрыта изолирующим экраном. Это позволит избежать влияния вредных отходов на окружающую среду.

Глава города Алексей Орлов заявил, что работы ведутся в соответствии с графиком и завершатся к 2023 году. Теперь эта территория станет абсолютно безопасной. Чиновник добавил, что решение о том, как будут использовать рекультивированный участок земли, пока не принято.