Новосибирск, , 09:06 — REGNUM В ближайшие дни в торговых центрах Новосибирска начнут работу переписные пункты. В муниципальных районах области Всероссийская перепись населения практически завершена, сообщили в региональном правительстве.

Заседание комиссии по проведению Всероссийской переписи населения на территории Новосибирской области Правительство Новосибирской области

О ходе переписной кампании в регионе речь шла накануне, 2 ноября, на очередном заседании в новосибирском правительствекомиссии по проведению Всероссийской переписи населения на территории области, которое провёл первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

Наиболее высокие темпы проведения опроса населения в настоящее время отмечаются в муниципальных районах области.

«В 19 районах переписано 70−89% населения. В Венгеровском, Карасукском, Кочковском, Здвинском районах, а также городском округе Кольцово переписью охвачено более 90% от численности населения», — сообщил руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области Михаил Ференец.

По информации Новосибирскстата, перепись в регионе прошли почти 1,5 млн человек, что составляет более 50% жителей области.

Для участия в переписи на портале госуслуг необходимо только иметь стандартную или подтвержденную учетную запись. После окончания опроса формируется QR-код, подтверждающий участие в переписи, который нужно будет показать переписчику. Все данные граждан передаются напрямую в Росстат в обезличенном виде. Заполнить анкету на портале госуслуг можно до 14 ноября.