Москва, 3 ноября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В центре Москвы завершилась реставрация фасада доходного дома Троицкого подворья на Ильинке, где располагается Торгово-промышленная палата. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 ноября заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Фото пресс-службы Комплекса городского хозяйства Здание ТПП на Ильинке

Он отметил, что перед началом работ специалисты внимательно изучили историко-архивные и библиографические материалы. В общей сложности на фасаде здания привели в порядок 8 тыс. сохранившихся декоративных элементов. Выполнена реставрация окон, дверей и слуховых окон, расчищена и отреставрирована керамическая плитка «кабанчик». Недостающие детали удалось воссоздать в мастерских с соблюдением старинной технологии.

Здание пятиэтажного доходного дома было построено в конце XIX века, его фасады выполнены в стиле раннего классицизма.

«Это объект культурного наследия регионального значения», — подчеркнул глава Комплекса городского хозяйства.

Он обратил внимание, что обилие декора и сложность конструкции повлияли на процесс проведения работ: «Чтобы не потерять ни одного элемента, специалисты вручную удалили поздние наслоения краски и цементной штукатурки, укрепили сохранившийся штукатурный слой и лепной декор, восстановили цоколь».

Пётр Бирюков также добавил, что в ходе работ отдельное внимание было уделено реставрации кровли, площадь которой превышает 2 тыс. квадратных метров: «Заменены стропила, проведён ремонт чердачных перекрытий, покрыта крыша оцинкованной сталью, выполнены работы по реставрации кровли башни».

Кроме того, приведены в порядок подвальные помещения и отремонтированы потолки на пятом этаже.