Джакарта, 3 ноября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс и сопровождающие его лица посетили мангровые леса на Бали, сообщает CNN Indonesia.

Jnpet Бали

Оуэн Дженкинс прогулялся, чтобы увидеть мангровый лес, который станет одним из мест проведения саммита G20 в 2022 году.

Кроме того, посол Великобритании встретился с активистами-экологами, учеными и связанными сторонами, чтобы узнать о развитии мангрового леса на Бали.

Страны-члены G20 являются крупнейшими источниками выбросов парниковых газов.

По словам посла, Бали — идеальное место для проведения саммита G20 в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Абу-Даби.