Село Сакмара, Оренбургская область, , 09:00 — REGNUM В Сакмарском районе Оренбургской области в ночь на 3 ноября горела детская музыкальная школа. На борьбу с пожаром ушло более одного часа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар в музыкальной школе Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области

Возгорание произошло в детской музыкальной школе, расположенной в посёлке Жилгородок. Погибших и пострадавших нет.

В ликвидации пожара участвовали 20 человек и девять единиц техники. На месте работали расчеты 19 пожарно-спасательной части МЧС, пожарные из близлежащей воинской части и отдельного пожарного поста села Чебеньки. Причина пожара устанавливается.