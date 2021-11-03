Санкт-Петербург, , 09:11 — REGNUM Прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко покидает свой пост, который он занимал на протяжении десяти лет. Президент уже подписал соответствующий указ, утверждает издание 47news. Однако официально такой документ на портале правовой информации пока не опубликован.

Эмблема прокуратуры РФ Genproc.gov.ru

«По предварительным данным, на должность прокурора города будет назначен первый заместитель Литвиненко, Виктор Мельник», — сообщает издание.

Государственный советник юстиции 2 класса, «Заслуженный юрист РФ», «Почетный работник прокуратуры РФ», кандидат юридических наук Сергей Литвиненко, 1956 года рождения, занимает должность прокурора Санкт-Петербурга со 2 ноября 2011 года. До этого был прокурором Ленобласти, занимал руководящие должности в органах прокуратуры Петербурга и в транспортной прокуратуре.