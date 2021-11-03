Усть-Абаканский район, Хакасия, 3 ноября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Правоохранители в Усть-Абаканском районе Хакасии устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб 15-летний подросток. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, авария произошла вечером 2 ноября.

МВД по Хакасии ДТП в Хакасии

Двое школьников на мотоцикле Racer Panther не уступили дорогу при выезде со второстепенной дороги и столкнулись с автомобилем Volkswagen Polo.

«В результате столкновения водитель Racer Panther погиб на месте происшествия, пассажир-девятиклассник госпитализирован. Мотошлемы подростки не использовали», — отметили в ведомстве.

По словам водителя автомобиля, на мотоцикле не были включены световые приборы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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