Новосибирск, 3 ноября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 3 ноября, медикам из районов были переданы ключи от 33 новых машин скорой медицинской помощи на базе автомобилей ГАЗ и УАЗ. Автомобили оснащены аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, пульсоксиметрами и другим необходимым оборудованием. Это самая большая за последние годы партия медицинских автомобилей, которые одновременно переданы в районные больницы, сообщили в правительстве области.

Правительство Новосибирской области Глава Новосибирской области Андрей Травников вместе с медиками осмотрел внутреннее оснащение новых «скорых»

«Подобных мероприятий передачи новой санитарно-медицинской техники было много. Но эта поставка — 33 автомобиля — самая крупная за последние несколько лет. И я вас заверяю — что она не последняя. Желаю, чтобы эти новые автомобили всегда на дорогах нашего региона у других участников дорожного движения вызывали глубокое уважение. Ведь вы не просто крутите «баранку», а спасаете и продлеваете жизни», — отметил губернатор региона Андрей Травников.

Масштабная работа по оснащению медицинских учреждений региона, по развитию сферы здравоохранения ведётся в регионе правительством Новосибирской области и в рамках национального проекта «Здравоохранение». Это формирование и развитие структуры санавиации, строительство поликлиник и ФАПов, переоснащение региональных сосудистых центров, первичных сосудистых отделений, создание центров амбулаторной онкологической помощи в многопрофильных больницах и крупных поликлиниках.

Этот год стал первым годом реализации в регионе новой программы модернизации первичного звена. За пять лет реализации программы в регионе планируют построить, реконструировать, капитально отремонтировать 40 объектов здравоохранения, приобрести для медицинских организаций 425 единиц автотранспорта и более 2,2 тысяч единиц нового медоборудования, из них «тяжелого» — 90 единиц.