Бергамо, Италия, 3 ноября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. «Аталанта» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кирилл Венедиктов / soccer.ru Криштиану Роналду

«Аталанта» дважды выходила вперёд благодаря голам полузащитника Йосипа Иличича и нападающего Дувана Сапаты. «Манчестер Юнайтед» смог уйти от поражения благодаря дублю Криштиану Роналду.

На сегодняшний день «Аталанта» занимает третье место в группе F, в активе команды пять очков. «Манчестер Юнайтед» идёт на первом месте с семью очками.