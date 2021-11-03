Саратов, , 09:00 — REGNUM Из резервного фонда правительства Саратовской области для бесперебойного оказания неотложной помощи в амбулаторных условиях дополнительно выделено 29,6 млн рублей. Распоряжение о дополнительном финансировании подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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Согласно документу, на приобретение оборудования для организации работы ПЦР-лабораторий направят более 19,5 млн рублей. На поставку и приобретение экспресс-тестов для выявления антигена SARS-CoV-2 направят 10 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области на оснащение коечного фонда необходимым оборудованием направят 10,5 млн рублей. Для Энгельсской городской клинической больницы №1 и Саратовской городской клинической больницы №6 имени В. Н. Кошелева планируют приобрести бесперебойные источники питания. Транспортные аппараты ИВЛ для обеспечения санавиации и реанимобилей закупят для областной клинической больницы.

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