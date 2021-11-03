Нижний Новгород, 3 ноября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. По состоянию на 8:15 мск 3 ноября, почти все самолёты, приземлившиеся в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, вылетели к месту назначения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Туман в Москве. Парк 850-летия Москвы. Марьино

В настоящее время в аэропорту Нижнего Новгорода готовятся к вылету два рейсы — из Читы («Уральские авиалинии») и из Тюмени (авиакомпания «Ютэйр»). Пассажиры данных рейсов находятся в гостиницах и будут подвезены в аэропорт в установленное время.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова из-за сильного тумана в Москве принял на запасной аэродром 40 рейсов 12 авиакомпаний, которые направлялись в столицу из городов России и стран ближнего зарубежья. Число пассажиров данных рейсов превысило 5 тыс. человек.

«Количество прибывших самолетов превысило нормативную пропускную способность аэропорта. Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количество воздушных судов», — пояснили в региональном правительстве. Приземлившиеся рейсы обслуживались в порядке очереди, параллельно аэропорт обслуживал 26 собственных регулярных рейсов.

Ранее сообщалось, что все задержавшиеся рейсы будут отправлены из Нижнего Новгорода до 11:00 мск 3 ноября.

Читайте также: Аэропорт Нижнего Новгорода из-за тумана в Москве принял 33 самолёта