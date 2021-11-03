Ростов-на-Дону, , 08:58 — REGNUM В Ростовской области 37-летний житель Волгодонска осуждён за организацию занятия проституцией с привлечением подростков. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что мужчина в период с 2010 по 2011 годы был участником организованной преступной группы, занимающейся вовлечением в занятие проституцией женщин. За весь период к оказанию платных секс-услуг было привлечено не менее 11 лиц, в том числе четверо несовершеннолетних. Длительное время преступник находился в бегах. После задержания он признал свою вину.

Суд назначил жителю Волгодонска наказание в виде трёх лет и шести месяцев условно с испытательным сроком полтора года.

Ранее были осуждены шесть членов преступной группы.