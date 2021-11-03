Ташкент, 3 ноября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Узбекистане в следующем году банкам на выдачу ипотечных кредитов в рамках строительства массивов «Янги Узбекистон» (Новый Узбекистан) будет направлено 15 триллионов сумов (один доллар — 10 700 сумов). Об этом, как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, было объявлено на совещании по вопросам обеспечения населения жильем, которое прошло под председательством президента страны Шавката Мирзиёева.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Строительные работы будут выполняться за счет средств инвесторов», — говорится в сообщении.

На совещании Мирзиёев подчеркнул важность поддержки малообеспеченных семей, предоставления им субсидий на первоначальный взнос и выплаты по процентам.

«Государство закупит для малоимущих семей и одиноких женщин тысячу квартир в новых массивах. На эти цели строительным организациям будет перечислено авансом 220 миллиардов сумов (около 21 млн долларов)», — заявил президент.

Отмечалось, что в настоящее время средняя стоимость квадратного метра жилья в Узбекистане составляет 4,5 миллиона сумов (долее 400 долларов).

«На совещании поставлена задача удержать стоимость жилья в новых массивах на этом уровне. С этой целью ежегодно из бюджета будет выделяться 1 триллион сумов на обеспечение новых массивов внутренней и внешней инфраструктурой», — говорится в сообщении.