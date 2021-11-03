В Узбекистане в 2022 г. на выдачу ипотечных кредитов выделят $1,4 млрд
Ташкент, 3 ноября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Узбекистане в следующем году банкам на выдачу ипотечных кредитов в рамках строительства массивов «Янги Узбекистон» (Новый Узбекистан) будет направлено 15 триллионов сумов (один доллар — 10 700 сумов). Об этом, как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, было объявлено на совещании по вопросам обеспечения населения жильем, которое прошло под председательством президента страны Шавката Мирзиёева.
«Строительные работы будут выполняться за счет средств инвесторов», — говорится в сообщении.
На совещании Мирзиёев подчеркнул важность поддержки малообеспеченных семей, предоставления им субсидий на первоначальный взнос и выплаты по процентам.
«Государство закупит для малоимущих семей и одиноких женщин тысячу квартир в новых массивах. На эти цели строительным организациям будет перечислено авансом 220 миллиардов сумов (около 21 млн долларов)», — заявил президент.
Отмечалось, что в настоящее время средняя стоимость квадратного метра жилья в Узбекистане составляет 4,5 миллиона сумов (долее 400 долларов).
«На совещании поставлена задача удержать стоимость жилья в новых массивах на этом уровне. С этой целью ежегодно из бюджета будет выделяться 1 триллион сумов на обеспечение новых массивов внутренней и внешней инфраструктурой», — говорится в сообщении.