Сеул, 3 ноября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. С января по сентябрь 2021 года объём экспорта товаров и услуг медицинского назначения из Южной Кореи составил $18,7 млрд долларов, что на 23,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 3 ноября сообщает KBS со ссылкой на данные Института развития индустрии здравоохранения.

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Экспорт лекарственных препаратов увеличился на 20%, составив $7 млрд, косметики — на 26,2%, до $6,8 млрд, медицинского оборудования — на 26,1%, до $4,7 млрд.

Отмечается, что среди экспортируемых лекарственных препаратов большая доля приходится на биофармацевтические препараты.

Объём поставок южнокорейской продукции в Германию составил $1,6 млрд, в США — $800 млн, в Японию — $550 млн.