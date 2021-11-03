Москва, 3 ноября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Погоду в Москве 3 ноября определит атмосферный фронт с запада, сообщает центр «Фобос».

Manuka Тучи

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"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием атмосферного фронта, связанного с атлантическим циклоном с запада, откуда потянутся поля многослойной облачности, постепенно переходящей в дождевое состояние», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается облачная погода, во второй половине дня — дождь. Воздух прогреется до семи градусов выше нуля, в Подмосковье — до восьми градусов. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.