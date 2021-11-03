Самара, , 08:58 — REGNUM 3 ноября специалисты Минздрава России во главе с заместителем министра здравоохранения Олегом Гридневым начнут оказывать организационную поддержку Самарской областной системе здравоохранения для повышения эффективности борьбы с COVID-19. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Передача СИЗ медикам Пресс-служба правительства Тверской области

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Отмечается, что ранее руководство области обратилось в федеральное ведомство с просьбой об организации такого выезда, поскольку уровень заболеваемости в регионе является высоким, при этом охват тестированием на коронавирус значительно выше, чем в среднем по России. Это способствует выявлению большего количества заболевших и своевременному проведению диагностики, а также началу лечения на ранних стадиях.

«Мы не закрываем глаза на заболеваемость ради статистики. Мы стремимся выявить всех заболевших. Конечно, это самый правильный подход с точки зрения методики лечения и оказания помощи. В 2−3 раза было бы меньше тестирований — и уровень заболеваемости был бы ниже. Но это же обманывать себя в оценке реальной ситуации. Мы её оцениваем реально, стремимся действовать на ранних стадиях. Уверен, это способствует тому, что люди быстрее восстанавливаются», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Сообщается, что регионы, в которых фиксируется наиболее сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19, посещает министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Так, недавно он побывал во Владимирской области. В субъекты РФ для оказания методической помощи на местах приезжают заместители министра и руководство Росздравнадзора.