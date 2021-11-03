Кемерово, , 08:51 — REGNUM В Кемеровской области медицинскую помощь получают 2132 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 18 410 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 64 545 случаев заражения коронавирусом, 60 940 человек выздоровели, 1473 пациента скончались.

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