Оренбург, , 08:47 — REGNUM В Оренбургской области за девять месяцев 2021 года жители направили 400 жалоб на услуги в сфере ЖКХ, что составило 15% от всех «потребительских» жалоб. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Население жаловалось на нарушение порядка начислений оплаты за жилищно-коммунальные услуги; отсутствие необходимой и достоверной информации, предусмотренной законодательством; на работу управляющих компаний.

В судах дано четыре заключения по делам о возмещении причиненного ущерба имуществу граждан. В пользу потребителей услуг ЖКХ в судебном порядке взыскано 532,12 тыс. рублей, в том числе 79 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

В защиту жителей Гая в суд направлен иск к МУП «Сельские коммуникации Гайского городского округа» по факту несоответствия питьевой воды требованиям ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и гигиеническим нормативам к обеспечению безопасности и безвредности для человека среды обитания.