Москва, 3 ноября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В России наблюдаются случаи мошенничества во время проведения Всероссийской переписи населения. Поэтому гражданам следует проявлять бдительность. Предупреждение о противоправных деяниях опубликовано на сайте МВД РФ.

V-2020.org Перепись населения

Случаи мошенничества зафиксированы в Санкт-Петербурге — две женщины под видом переписчиков похитили из квартиры 92-летней пенсионерки 1,5 млн рублей и $700. А двух пожилых жительниц Екатеринбурга злоумышленницы похитили в общей сумме более 500 тыс. руб.

В МВД подчеркнули, что переписчики не используют такую форму получения данных как звонок по телефону или sms-сообщение с предложением пройти перепись. Пришедших на дом переписчиков можно узнать по форме с символикой переписи. О подозрительных лицах нужно сообщить в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее предпочтительный способ Всероссийской переписи населения — это когда переписчик приходит домой, считают 36% жителей РФ.

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