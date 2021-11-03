Абакан, , 08:47 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки подтверждено десять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Скончались семь мужчин в возрасте от 52 до 82 лет и три женщины 60, 80 и 83 лет. Таким образом, всего жертвами COVID-19 в республике с начала года стали 989 человек.

По данным на 3 ноября, в ковидных стационарах Хакасии лечатся 1631 пациент, 25 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят почти 7 тыс. носителей.

«Под медицинским наблюдением находятся 4 864 (+88) человека, контактировавших с больными», — добавили в правительстве.