Кемерово, , 08:46 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 3 ноября, за прошедшие сутки выявлено 309 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 307 случаев.

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«Новокузнецк — 51, Кемерово — 48, Междуреченск — 24, Юрга — 22, Белово — 21, Прокопьевск — 21, Осинники — 20, Мыски — 18, Киселевск — 15, Ленинск-Кузнецкий — восемь, Новокузнецкий МР — восемь, Кемеровский МО — семь, Калтан — шесть, Юргинский МО — шесть, Анжеро-Судженск — пять, Полысаево — четыре, Тайга — четыре, Таштагольский МР — четыре, Яшкинский МО — четыре, Беловский МО — три, Краснобродский — два, Гурьевский МО — два, Ижморский МО — два, Мариинский МО — два, Березовский — один, Прокопьевский МО — один», — сообщает операетивный штаб региона.

За это же время 256 пациентов выздоровели, пятеро скончались.