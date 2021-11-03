Триполи, , 08:45 — REGNUM Претендент на пост президента Ливии Фатхи Башага заявил, что в случае своей победы на выборах главы государства он рассчитывает установить с Россией конструктивное сотрудничество.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Москва сыграла позитивную роль во время четырехсторонней встречи в январе 2020 года, а также в ходе Берлинской конференции.

«Мы призываем Россию продолжать этот подход и работать с международным сообществом в поддержку проведения президентских и парламентских выборов. В будущем мы рассчитываем конструктивно сотрудничать с ней в ряде областей», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает позицию о необходимости вывода всех без исключения иностранных военных с территории Ливии.

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