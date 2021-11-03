Астрахань, 3 ноября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Задержание сбежавшего из психиатрической клиники члена банды террориста Басаева подтвердили сотрудники полиции в Астрахани. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Астраханской области.

Vectorportal Задержание

Следственно арестованный за бандитизм, вооружённый мятеж и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов член банды Басаева Магомед Алханов был задержан в Астрахани 2 ноября. Алханов 26 октября совершил побег из медицинского спецучреждения и был объявлен в федеральный розыск.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании опасного преступника, сбежавшего из-под стражи из отделения психиатрической больницы. Его обвиняли в нападении на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое было совершено 29 февраля 2000 года бандой боевиков под руководством Басаева.