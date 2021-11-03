Астрахань, , 08:42 — REGNUM Сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Шамиля Басаева Магомеда Алханова помогли задержать жители области, которые опознали преступника и сообщили в полицию. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.

Задержание Pixabay.com

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«Задержание, осуществленное в помещении кафе в Трусовском районе областного центра, произведено во многом благодаря бдительным астраханцам, которые сообщали в полицию о появлении неизвестного, похожего на разыскиваемое лицо», — отметили в правоохранительном ведомстве.

В МВД подтвердили, что 2 ноября был задержан «следственно арестованный по ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст.ст. 279, 317 УК РФ Магомед Алханов, совершивший побег из-под стражи из специального медицинского учреждения 26 октября текущего года».

Розыск и задержание преступника проводились сотрудниками УМВД России по Астраханской области во взаимодействии с сотрудниками региональных УФСБ, УФСИН и Росгвардии.

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Как сообщало ИА REGNUM, опасный преступник Магомед Алханов, осуждённый за бандитизм, сбежал из-под стражи из отделения психиатрической больницы 26 октября. Его обвиняли в нападении на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое было совершено 29 февраля 2000 года бандой боевиков под руководством Басаева.

Преступник был объявлен в федеральный розыск, за информацию о его местонахождении объявили награду в 100 тысяч рублей.

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