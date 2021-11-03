Петропавловск-Камчатский, 3 ноября 2021, 08:42 — REGNUM В Камчатском крае начинается паспортизация маршрутов для летних путешествий по региону. Губернатор края Владимир Солодов также предложил создать платформу для взаимодействия туроператоров Камчатки с туристами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе правительства края.
Читайте также: Власти Камчатки планируют в разы увеличить туристический поток в регион
Идеи были высказаны на совещании по подведению итогов туристического сезона. По итогам обсуждения краевое министерства туризма получило от главы региона ряд поручений.
Он также предложил создать единый информационный портал для гостей и жителей полуострова или доработать сайт visitkamchatka.ru, чтобы там размещалась вся информация о маршрутах и туроператорах. Персонал, работающий в сфере туристических услуг, необходимо обучать, также подчеркнул Владимир Солодов.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Солодов в интервью порталу «Твой Дальний Восток» назвал Камчатку центром туризма в ДФО. В планах руководства региона в разы увеличить туристический поток.