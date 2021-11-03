Петропавловск-Камчатский, 3 ноября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Камчатском крае начинается паспортизация маршрутов для летних путешествий по региону. Губернатор края Владимир Солодов также предложил создать платформу для взаимодействия туроператоров Камчатки с туристами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе правительства края.

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Идеи были высказаны на совещании по подведению итогов туристического сезона. По итогам обсуждения краевое министерства туризма получило от главы региона ряд поручений.

«Одно из главных направлений работы — это паспортизация маршрутов. К следующему летнему сезону нужно паспортизировать основные 25 маршрутов, а до конца 2022 года — оставшиеся — всего около 200. Второе — необходимо договориться о формате взаимодействия с бизнесом по развитию инфраструктуры и поддержанию этих маршрутов. Например, можно продумать такой формат, как «партнёры маршрута», когда за маршрутом закрепляются одна или несколько организаций, которые получают некие преимущества на этом маршруте в обмен на некоторые обязательства по его обустройству», — сказал Владимир Солодов.

Он также предложил создать единый информационный портал для гостей и жителей полуострова или доработать сайт visitkamchatka.ru, чтобы там размещалась вся информация о маршрутах и туроператорах. Персонал, работающий в сфере туристических услуг, необходимо обучать, также подчеркнул Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Солодов в интервью порталу «Твой Дальний Восток» назвал Камчатку центром туризма в ДФО. В планах руководства региона в разы увеличить туристический поток.