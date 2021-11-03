В Кургане совещание врачей проведёт замминистра здравоохранения РФ
Курган, 3 ноября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Курганскую область 3 ноября с рабочим визитом прибыл заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Minzdrav.gov.ru
Олег Салагай
В рабочем расписании заместителя министра числится встреча с главой Зауралья Вадимом Шумковым и посещение ряда медицинских учреждений Курганской области.
Завершится рабочий визит Олега Салагая совещанием с руководителями инфекционных госпиталей, главными специалистами регионального департамента здравоохранения по акушерству и гинекологии, терапии, пульмонологии и эпидемиологии.