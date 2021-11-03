Москва, 3 ноября 2021, 08:39 — REGNUM В мобильном приложении «Моя Москва» стала доступна новая услуга — оплата всех счетов одновременно. Раньше оплачивать счета нужно было по отдельности, сообщается на портале мэра столицы.

Мобильный телефон
Мобильный телефон
Pixabay.com

Теперь общий платёж за ЖКХ, детский сад, интернет, штрафы за парковку и многое другое нужно подтвердить только один раз. Ранее такая функция была доступна только на портале mos.ru.

Пользователю мобильного приложения достаточно зайти в раздел «Мои платежи», выбрать счета и произвести общую оплату банковской картой. Все квитанции сохраняются на странице «История платежей».

ИА REGNUM ранее сообщало, в мобильном приложении «Моя Москва» появился благотворительный сервис.

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