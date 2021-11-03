Москва, 3 ноября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В мобильном приложении «Моя Москва» стала доступна новая услуга — оплата всех счетов одновременно. Раньше оплачивать счета нужно было по отдельности, сообщается на портале мэра столицы.

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Теперь общий платёж за ЖКХ, детский сад, интернет, штрафы за парковку и многое другое нужно подтвердить только один раз. Ранее такая функция была доступна только на портале mos.ru.

Пользователю мобильного приложения достаточно зайти в раздел «Мои платежи», выбрать счета и произвести общую оплату банковской картой. Все квитанции сохраняются на странице «История платежей».

ИА REGNUM ранее сообщало, в мобильном приложении «Моя Москва» появился благотворительный сервис.

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