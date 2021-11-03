Дербент, Дагестан, , 08:39 — REGNUM В дагестанском городе Дербенте учредили конкурс среди участников кампании по вакцинации от коронавируса. Участниками конкурса автоматически становятся все граждане, привитые от COVID-19 в период с 1 ноября по 28 декабря 2021 года.

Вакцинация Цитата из мф Про бегемота, который боялся прививок. реж Леонид Амальрик. 1966. СССР

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По данным пресс-службы администрации города, ежемесячно — каждую четную пятницу — будет определяться победитель, которому вручат денежный приз в размере 75 тыс. рублей. Предусмотрены также и другие призы: второй — в размере 50 тыс. рублей и три поощрительных по десять тысяч рублей.

В финале конкурса, который состоится 29 декабря 2021 года, будет разыгран автомобиль Lada Granta.

В Дербенте привиты 19 636 человек из почти 78 тыс. граждан, подлежащих вакцинации. Доля привитых составила всего 25,18%. Такие данные приводит 3 ноября официальный республиканский портал «Мой Дагестан».