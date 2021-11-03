Пенза, 3 ноября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В Пензенской области станут проверять подлинность QR-кодов. Соответствующие изменения в постановление о режиме повышенной готовности в регионе внес губернатор Олег Мельниченко.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

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Согласно внесенным изменениям, теперь для проверки подлинности QR-кодов о вакцинации против COVID-19 либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией возможно использование мобильного приложения «Госуслуги. СТОП Коронавирус».

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области по данным на 2 ноября зарегистрировали с начала пандемии 80 936 случаев заражения коронавирусом.

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