Кызыл, 3 ноября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Туве по факту убийства двух сестёр 9 и 14 лет возбуждены уголовные дела против сотрудников территориальных контролирующих органов за халатность, повлёкшую по неосторожности смерть двух человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Цитата из видео Следственного управления СКР по Туве Обвиняемый в убийстве сестёр в Туве

По данным следствия, с 2014 года двух дочерей 31-летней местной жительницы передали в приёмную семью, а третью — бабушке, скончавшейся в ноябре 2020 года. После освобождения из тюрьмы, мать самовольно забрала девочек обратно, после чего поселилась в Кызыле.

Территориальные контролирующие органы, как отмечается, не проверяли условия проживания детей. При этом судимая и находящаяся под административным надзором женщина совершила ещё ряд преступлений в 2021 году, однако это не стало поводом для проверок со стороны правоохранителей.

«Указанные грубейшие нарушения закона со стороны должностных лиц… явились условиями, способствовавшими совершению в отношении двух несовершеннолетних девочек особо тяжкого преступления, в результате которого они скончались», — отметили в управлении.

В рамках расследования уголовных дел следователи в настоящее время проводят обыски и выемку документации в различных ведомствах и службах.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 31 октября снимавший комнату 23-летний обвиняемый выбросил из окна восьмого этажа двух девочек из-за того, что они его не слушались. Младшая сестра скончалась на месте, старшая — чуть позже в больнице. Матери девочек в этот момент не было дома.

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